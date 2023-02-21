В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ
Москва и Вашингтон должны немедленно возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Позиция генсека всегда была ясной: Штаты и Россия должны немедленно возобновить полное выполнение СНВ-3», - цитирует Дюжаррика РИА Новости.
По словам политика, двусторонние договоры о сокращении стратегических ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном обеспечивали безопасность всего мира.
Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН призвал Запад подумать о своем поведении прежде, чем Россия решит возобновить свое участие в ДСНВ.
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