В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ

Москва и Вашингтон должны немедленно возобновить полное исполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Позиция генсека всегда была ясной: Штаты и Россия должны немедленно возобновить полное выполнение СНВ-3», - цитирует Дюжаррика РИА Новости.

По словам политика, двусторонние договоры о сокращении стратегических ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном обеспечивали безопасность всего мира.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН призвал Запад подумать о своем поведении прежде, чем Россия решит возобновить свое участие в ДСНВ.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ДоговорООН
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