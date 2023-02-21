В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ

«Позиция генсека всегда была ясной: Штаты и Россия должны немедленно возобновить полное выполнение СНВ-3», - цитирует Дюжаррика РИА Новости.

По словам политика, двусторонние договоры о сокращении стратегических ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном обеспечивали безопасность всего мира.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН призвал Запад подумать о своем поведении прежде, чем Россия решит возобновить свое участие в ДСНВ.

