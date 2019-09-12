Путин: В России не может быть слюнтяй во главе государства

12 сентября20:15

Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Дагестане заявил, каким лидер России быть не может. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Путин, отметив мужество российских мужчин и доброту женщин, заявил, что при таких гражданах во главе России не может быть «какой-то слюнтяй».

Это заявление стало ответом Путина на комментарий одного из ополченцев, который сказал, что в Дагестане гордятся таким президентом.

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Сегодня лидер России встретился с учaстникaми нaродного ополчения, которые принимaли учaстие в боях в Дaгестaне в aвгусте-сентябре 1999. В ходе встречи он выполнил обещание 20-летней давности - выпил рюмку водки в Дагестане.

Ранее НСН сообщила, что Рамзан Кадыров рассказал, кто был участником вторжения на территорию Дагестана в августе 1999 года.

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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