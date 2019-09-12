Путин: В России не может быть слюнтяй во главе государства

Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами в Дагестане заявил, каким лидер России быть не может. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Путин, отметив мужество российских мужчин и доброту женщин, заявил, что при таких гражданах во главе России не может быть «какой-то слюнтяй».

Это заявление стало ответом Путина на комментарий одного из ополченцев, который сказал, что в Дагестане гордятся таким президентом.