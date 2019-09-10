Кого и почему уволил Путин
Среди уволенных президентом оказались главы управлений Следственного комитета по Дагестану и Крыму.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ №425, в рамках которого своих постов лишились около 30 высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Коммерсант».
В отставку, в том числе, был отправлены руководитель ГСУ СКР по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и глава СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин. Также от должности освободили замглавы дагестанского СКР Тугая Тугаева.
Издание отмечает, что Дубровин сам написал заявление об уходе, и это может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова.
Довольно заметным называют уход и старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова – он курировал в ведомстве вопросы защиты прав детей.
Одновременно произведены и новые назначения. Так прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов – ранее он возглавлял прокуратуру Дагестана. В республике его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов.
СКР по КЧР возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Он много лет проработал в Москве и запомнился участием в ряде громких дел, в том числе в так называемом «крабовом деле».
Министром внутренних дел Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда. Руководить управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве назначен генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Его предшественник, генерал-майор полиции Юрий Девяткин был отправлен в отставку после скандала с задержанием в начале июня журналиста Ивана Голунова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Мировые новости на завтрак: Шпионские страсти в США и безвыходный Брексит в Британии
- Омбудсмен Украины назвала кураторов обмена заключенными
- Почти половина россиян может остаться к 2030 году без работы
- Кого и почему уволил Путин
- Осталось 10 лет. Роботы оставят без работы половину россиян