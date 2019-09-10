Кого и почему уволил Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ №425, в рамках которого своих постов лишились около 30 высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Коммерсант».

В отставку, в том числе, был отправлены руководитель ГСУ СКР по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров и глава СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин. Также от должности освободили замглавы дагестанского СКР Тугая Тугаева.

Издание отмечает, что Дубровин сам написал заявление об уходе, и это может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова.

Довольно заметным называют уход и старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта юстиции Игоря Комиссарова – он курировал в ведомстве вопросы защиты прав детей.

Одновременно произведены и новые назначения. Так прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов – ранее он возглавлял прокуратуру Дагестана. В республике его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов.