Кадыров огласил имена причастных к вторжению в Дагестан 20 лет назад

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров в интервью «Чечня сегодня» рассказал, кто был участником вторжения на территорию Дагестана в августе 1999 года.

По словам Кадырова, среди боевиков не было чеченского народа. Лидер Чечни заявил, что два отряда возглавляли дагестанцы Багаутдин Кебедов, и Магомед Тагаев. Еще один отряд принадлежал арабу Хаттабу, которого, по информации главы Чечни, готовили в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ).

Как отмечает «Телеканал 360», эти события августа-сентября 1999 года считаются началом Второй чеченской войны. Тогда за месяц погибли более 280 российских граждан, около 800 пострадали. Целью вторжения в Дагестан стало «освобождение» мусульман.



