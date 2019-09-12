Путин выполнил обещание 20-летей давности – выпил стопку в Дагестане

Ранее НСН сообщила, что Рамзан Кадыров рассказал, кто был участником вторжения на территорию Дагестана в августе 1999 года.

По словам Кадырова, среди боевиков не было чеченского народа. Лидер Чечни заявил, что два отряда возглавляли дагестанцы Багаутдин Кебедов, и Магомед Тагаев. Еще один отряд принадлежал арабу Хаттабу, которого, по информации главы Чечни, готовили в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ).

