Путин в послании Федеральному собранию РФ выскажется об СВО

Оценку специальной военной операции президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ все ждут, и он уделит внимание СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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Песков подчеркнул значение президентского послания в политической жизни как одного из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года. Все ждут, чтобы президент высказался о происходящем – международной и внутренней политике, СВО.

«Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент. Вся наша жизнь, она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, согласно телепрограмме, покажут по телевидению 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Выступление будут транслировать Первый канал, Россия-1 и НТВ.



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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВоенная ОперацияПутинВладимир ПутинПослание Федеральному Собранию
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