Послание Путина покажут 21 февраля в полдень
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, согласно телепрограмме, покажут по телевидению 21 февраля в 12:00 по московскому времени.
Выступление будут транслировать Первый канал, Россия-1 и НТВ.
Послание пройдет в Гостином дворе. В этом году помимо традиционного списка приглашенных появится и новая категория лиц, в том числе это могут быть участники спецоперации, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что на грядущее мероприятие будут аккредитованы представители зарубежных СМИ только дружественных стран.
Ранее член Совфеда Ольга Ковитиди рассказала НСН, каких поручений сенаторы ждут по итогам послания президента.
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