Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации

Ранее сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что на заседании 22 февраля Совет Федерации будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией. В беседе с НСН она связала это с тем, что ситуация быстро меняется.

В Кремле ранее заявляли, что в выступлении главы государства акцент будет сделан «на текущей ситуации», другие подробности не приводились. На оглашение послания могут пригласить участников военной операции на Украине.

Послание президента Федеральному Собранию покажут по телевидению 21 февраля в 12:00 по московскому времени.

