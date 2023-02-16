Путину направили доклад рабочей группы по вопросам спецоперации
Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации направила соответствующий доклад президенту России Владимиру Путину. Об этом руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале.
Других деталей об этом отчете он не привел.
Ранее сенатор Ольга Ковитиди не исключила, что на заседании 22 февраля Совет Федерации будет оперативно рассматривать вопросы, связанные со специальной военной операцией. В беседе с НСН она связала это с тем, что ситуация быстро меняется.
В Кремле ранее заявляли, что в выступлении главы государства акцент будет сделан «на текущей ситуации», другие подробности не приводились. На оглашение послания могут пригласить участников военной операции на Украине.
Послание президента Федеральному Собранию покажут по телевидению 21 февраля в 12:00 по московскому времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru