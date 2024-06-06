Путин в письме Байдену написал, что бои на Украине можно остановить за три месяца

В нем глава государства попросил прекратить поставлять Киеву оружие. «Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять туда оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», – заявил Путин.

А уже на полях ПМЭФ 5 июня Путин заявил, что Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

