Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по России
Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
По словам Путина, если кто-то считает возможным поставлять оружие в зону СВО для нанесения ударов по России, то и Россия в ответ имеет право поставлять оружие аналогичного класса в регионы, где оно будет использоваться для атак по чувствительных объектам тех стран, которые делают это в отношении России.
5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.
Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по России
- Орбан: Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России
- Путин заявил, что в зоне СВО погибли не менее 30 российских журналистов
- Путин: безвозвратные потери России и Украины соотносятся один к пяти
- Путин назвал морально-этическим шоком появление немецких танков на Украине
- Путин заявил, что США через год избавятся от Зеленского
- Франция пригрозила санкциями после слов российского дипломата об инструкторах
- СМИ: Украина использовала оружие США для ударов по России
- В Госдуме намерены поднять вопрос о массовых нарушениях прав сдающих ЕГЭ
- Россиянка Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru