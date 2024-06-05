Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по России

Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По словам Путина, если кто-то считает возможным поставлять оружие в зону СВО для нанесения ударов по России, то и Россия в ответ имеет право поставлять оружие аналогичного класса в регионы, где оно будет использоваться для атак по чувствительных объектам тех стран, которые делают это в отношении России.

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5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.

Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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