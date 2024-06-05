Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по России

Россия может разместить дальнобойное оружие в регионах, откуда оно будет наносить чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По словам Путина, если кто-то считает возможным поставлять оружие в зону СВО для нанесения ударов по России, то и Россия в ответ имеет право поставлять оружие аналогичного класса в регионы, где оно будет использоваться для атак по чувствительных объектам тех стран, которые делают это в отношении России.