Путин в Петербурге примет участие в заседании Совета законодателей

Российский лидер Владимир Путин будет участвовать в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

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«Да. Планируется выступление», — подтвердил Песков.

Уточняется, что заседание намечено на 27 апреля. В повестке дня - реализация антисанкционных мер в регионах, а также мер обеспечения финансовой устойчивости субъектов.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве в три раза увеличат объемы помощи IT-отрасли по уже существующим программам, чтобы продолжить развитие технологий в столице. Всего в столице зарегистрировано 47 тысяч российских IT-компаний, в которых работает до 600 тысяч специалистов.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ПесковСанкт-ПетербургЗаседаниеВладимир Путин
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