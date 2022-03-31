Собянин рассказал, как московские меры помогут IT-компаниям развиваться в новых реалиях

Власти Москвы в три раза увеличат объемы помощи IT-отрасли по уже существующим программам, чтобы продолжить развитие технологий в столице. Всего в столице зарегистрировано 47 тысяч российских IT-компаний, в которых работает до 600 тысяч специалистов. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

«В этом году разместим порядка 25 млрд руб. госзаказа только на программное обеспечение. Кроме того, в три раза увеличим объемы поддержки этой отрасли по тем программам, которые у нас есть, включая льготное кредитование, гранты и так далее. И не остановим городские программы развития информационных технологий в области здравоохранения, образования, транспорта, государственных услуг», - заявил Собянин на встрече с главами крупнейших IT-компаний региона.

Собянин отметил, что в условиях санкций появляются новые возможности для «перестройки всей парадигмы развития цифровой экономики, и понимания долгосрочного развития этой отрасли в стране, выстраивания приоритетов в сторону отечественных программистов». При этом глава Минцифры Максут Шадаев, который также присутствовал на встрече, отметил расширение льгот для IT-отрасли.

Шадаев также рассказал о предложениях в два раза снизить арендную плату за оборудование и в два раза уменьшить налог на имущество и земельный налог для российских телекоммуникационных компаний. Гендиректор компании «ВКонтакте» Владимир Кириенко, со своей стороны, рассказал о необходимых мерах поддержки и предложил помочь жителям Москвы получить «цифровые» профессии.

Городские власти увеличили льготное кредитование на 5 млрд рублей, добавив в этот список IT. Кроме того, уже уменьшен до 0% налога на прибыль, добавлены гранты в размере от 3 млн до 300 млн рублей, введен мораторий на отдельные виды контроля. Также были введены субсидии для малого и среднего бизнеса для покупки оборудования, которая составит до 50% компенсации для оборудования российского производства, и до 35% для оборудования их зарубежных стран.

В руководстве Москвы также отмечают появление льготных кредитов для сферы науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер такой выплаты может быть 300 млн рублей. При этом власти продумывают другие меры поддержки, такие как расширение льготного кредитования, обнуление пошлин для импортных комплектующих, а также упрощение сертификации и процедур ввоза оборудования

