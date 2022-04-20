В Москве оценят опыт Китая в развитии рынка интеллектуальной собственности под санкциями

Подробный список рекомендаций для руководства стран СНГ, в том числе стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Всемирной торговой организации (ВТО), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других международных институтов будет составлен на XIII Международном Форуме «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности». Об этом сообщили его организаторы.

Форум состоится 22 апреля в Московском государственном юридическом университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА), эксперты из других стран, включая регионы Азии, Африки и Ближнего Востока, смогут участвовать в нем онлайн на платформе Microsoft Teams.

Основной фокус дискуссий будет направлен на проблемы и вызовы евразийского пространства, касающиеся формирования рынка интеллектуальной собственности в рамках инновационного развития и перехода к цифровой экономике.

Как отмечают организаторы Форума, планируется обсудить перспективы развития евразийского рынка интеллектуальной собственности в условиях санкций и контрсанкций с учетом опыта Китая. Кроме того, будут затронуты аспекты стандартизации процессов управления интеллектуальной собственностью.

Форум пройдет при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, МИД России, Россотрудничества, Коллегии ВПК РФ, ФАС России.

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
ТЕГИ:ЦифровизацияИскусственный ИнтеллектФорум
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