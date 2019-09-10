Полицейские попросили Путина назвать причины увольнения 30 генералов и полковников
Глава Профсоюза полиции заявил в эфире НСН, что зачастую генералы-силовики уходят в отставку из-за коррупциии.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ №425, в рамках которого своих постов лишились почти тридцать высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, указ был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.
В эфире НСН председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин посоветовал главе государства раскрывать причины снятия высших должностных лиц в правоохранительных органах, чтобы делать из этого пример (слушайте аудио).
«Очень трудно сказать, чем руководствовался президент. Было бы лучше, если бы он в своих указах указывал, за что он снимает. Не просто “освободил”, а конкретные основания снятия. Тогда было бы намного лучше и для других сотрудников правоохранительных органов, которые будут знать, что нельзя делать так и так, и для граждан, для страны было бы лучше, когда они увидят, что президент борется с коррупцией, например, или что человек ушел на пенсию, 50 лет отслужил, слава и хвала ему за это, спасибо. Это тоже должен президент, в принципе, в своем указе сообщать», — отметил Михаил Пашкин.
В частности, указом президента со своих постов были уволены глава СУ СКР по Дагестану генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин и первый заместитель руководителя дагестанского следственного управления Тугай Тугаев. Одновременно были произведены и новые назначения. Как заметил Михаил Пашкин, гадать о причинах таких перемен можно, но бессмысленно.
«То, что по Дагестану, там понятно, там Владимир Абдуалиевич [Васильев] постарался, работает. Там же такая коррупционная составляющая. Начальника по наркоконтролю, понятно, одного сняли, другого должны назначить. Непонятно, почему начальника Западного округа пока еще не назначили, которого сняли. Смотреть на то, что творится в кулуарах Кремля, это дело неблагодарное, потому что говоришь одно, а там на самом деле все совершенно другое, гадать здесь не приходится. Ну а смена по идее должна быть всегда. Если человек долгое время на своем месте засиживается, он обрастает коррупционными связями. К сожалению, у нас в стране для того, чтобы его отправить на нары, требуется очень много всего. А так, если за небольшие огрехи, за которые обычного человека посадят лет на 20, генерала отправляют на пенсию, к сожалению», — посетовал собеседник НСН.
Добавим, что по указу Путина новым прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов – ранее он возглавлял прокуратуру Дагестана. В республике его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов. СКР по КЧР возглавил полковник юстиции Николай Щепкин. Он много лет проработал в Москве и запомнился участием в ряде громких дел, в том числе в так называемом «крабовом деле». Министром внутренних дел Крыма стал генерал-майор полиции Павел Каранда. Руководить управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве назначен генерал-майор полиции Андрей Янишевский.
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