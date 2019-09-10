Полицейские попросили Путина назвать причины увольнения 30 генералов и полковников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ №425, в рамках которого своих постов лишились почти тридцать высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, указ был подписан российским президентом в субботу, 7 сентября.

В эфире НСН председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин посоветовал главе государства раскрывать причины снятия высших должностных лиц в правоохранительных органах, чтобы делать из этого пример (слушайте аудио).

«Очень трудно сказать, чем руководствовался президент. Было бы лучше, если бы он в своих указах указывал, за что он снимает. Не просто “освободил”, а конкретные основания снятия. Тогда было бы намного лучше и для других сотрудников правоохранительных органов, которые будут знать, что нельзя делать так и так, и для граждан, для страны было бы лучше, когда они увидят, что президент борется с коррупцией, например, или что человек ушел на пенсию, 50 лет отслужил, слава и хвала ему за это, спасибо. Это тоже должен президент, в принципе, в своем указе сообщать», — отметил Михаил Пашкин.