Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин будет соблюдать самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Рахмон и Путин по телефону обсудили ситуацию в Афганистане

Глава государства в ходе телефонной беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что «должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции».

Накануне российский лидер рассказал о проблемах с заболеваемостью COVID-19 в своем окружении и не исключил, что в скором времени будет вынужден уйти на карантин.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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