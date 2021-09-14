Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19
Президент России Владимир Путин будет соблюдать самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в его окружении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства в ходе телефонной беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что «должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции».
Накануне российский лидер рассказал о проблемах с заболеваемостью COVID-19 в своем окружении и не исключил, что в скором времени будет вынужден уйти на карантин.
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