Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с COVID-19

Глава государства в ходе телефонной беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что «должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции».

Накануне российский лидер рассказал о проблемах с заболеваемостью COVID-19 в своем окружении и не исключил, что в скором времени будет вынужден уйти на карантин.

