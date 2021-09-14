Рахмон и Путин по телефону обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и российский лидер Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Отмечается, что президенты обменялись мнениями по текущей военно-политической ситуации в республике, уделив особое внимание обстановке на границе Таджикистана и Афганистана. Главы государств договорились о координации усилий по афганской проблематике и условились продолжать контакты на различных уровнях.

Кроме того, Путин и Рахмон обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства двух стран, «в том числе торгово-экономические, культурно-гуманитарные, военно-технические аспекты двусторонних отношений». Главы государств уделили внимание региональной и международной повестке дня.

