Путин заявил, что может уйти на карантин

Президент России Владимир Путин рассказал, проблемы с заболеваемостью коронавирусом возникают и в его окружении, пишут «Известия».

По словам российского лидера, не исключено, что он сам скоро вынужден будет уйти на карантин.

Ранее Путин заявил о необходимости узнать причины происхождения COVID-19, однако призвал не политизировать этот вопрос, сообщает RT.

