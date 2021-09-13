Путин заявил, что может уйти на карантин
13 сентября 202114:18
Президент России Владимир Путин рассказал, проблемы с заболеваемостью коронавирусом возникают и в его окружении, пишут «Известия».
По словам российского лидера, не исключено, что он сам скоро вынужден будет уйти на карантин.
Ранее Путин заявил о необходимости узнать причины происхождения COVID-19, однако призвал не политизировать этот вопрос, сообщает RT.
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13 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru