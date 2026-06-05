Путин высказался о ситуации на фронте словами «не знают, что ли?»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах России взять под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик свидетельствуют о незнании реальной ситуации на фронте в Киеве. Об этом Владимир Путин заявил во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «Лента.ру».

Российский лидер обратил внимание, что ЛНР с первого апреля находится под полным контролем Вооруженных сил России. При этом под контролем украинских войск в настоящий момент остается менее 15 процентов территории ДНР

«В Киеве не знают, что ли?» — отметил глава российского государства.

Президент также добавил, что ВС России продолжают планомерно выполнять задачи по освобождению территорий Донбасса. По его словам, движение к поставленным целям идет спокойно, но уверенно, и никаких сомнений в успешном завершении этой работы у Москвы нет.