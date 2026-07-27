Ozon повысил стоимость страховки товаров для продавцов на маркетплейсе

Ozon уведомил своих клиентов о повышении стоимости страхования товаров для продавцов, которое предусматривает защиту от нештатных ситуаций, включая атаки беспилотников при квалификации их как теракт или диверсия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию маркетплейса.

Для продавцов, впервые подключающих услугу с 28 июля, цена полиса составит 0,0115% в день от стоимости переданных маркетплейсу товаров. Для клиентов с уже действующим договором прежний тариф сохранится до 26 августа, а новая ставка начнет действовать с 27 августа. Пользователи, ранее отключавшие страховку, смогут вернуть ее по старым условиям до конца июля.