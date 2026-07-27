Ozon повысил стоимость страховки товаров для продавцов на маркетплейсе

Ozon уведомил своих клиентов о повышении стоимости страхования товаров для продавцов, которое предусматривает защиту от нештатных ситуаций, включая атаки беспилотников при квалификации их как теракт или диверсия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию маркетплейса.

Для продавцов, впервые подключающих услугу с 28 июля, цена полиса составит 0,0115% в день от стоимости переданных маркетплейсу товаров. Для клиентов с уже действующим договором прежний тариф сохранится до 26 августа, а новая ставка начнет действовать с 27 августа. Пользователи, ранее отключавшие страховку, смогут вернуть ее по старым условиям до конца июля.

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При этом объем страхового покрытия останется без изменений. Полис по-прежнему распространяется на продукцию, находящуюся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи и в логистической цепочке, включая возвраты. Документ также покрывает ущерб от атак дронов, если инцидент официально признан диверсией или террористическим актом.

В пресс-службе компании пояснили, что на страховом рынке существенно выросла стоимость покрытия рисков, связанных с атаками БПЛА, а ряд организаций вовсе перестал страховать подобные случаи.

Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в беседе с НСН пояснил, как продавцам получить компенсацию после пожара на складе Wildberries.

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ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
ТЕГИ:СтрахованиеБеспилотникимаркетплейс

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