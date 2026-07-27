Захарова раскрыла, в каких ситуациях может нецензурно выражаться
Случаи использования нецензурной лексики в исключительных ситуациях за закрытыми дверями допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ее выступление на молодежном форуме «Гвардейск».
Дипломат уточнила, что подобные выражения могут проскальзывать в приватных беседах, когда после многократных объяснений собеседники действуют вопреки договоренностям. В таких обстоятельствах она допускает применение резких слов даже при простом пересказе событий.
«Бывает где-то там за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот», – уточнила официальный представитель внешнеполитического ведомства, заметив, что это происходит крайне редко.
Также Захарова отметила, что темы, связанные с детьми, Великой Отечественной войной и специальной военной операцией, вызывают у нее сильный эмоциональный отклик «другого сорта». По ее словам, при обсуждении вопиющей несправедливости или гибели людей у нее перехватывает горло и появляются слезы.
Ранее Захарова объяснила свой отказ пожать руку послу Германии в России, назвав его позицию русофобской, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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