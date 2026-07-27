Захарова раскрыла, в каких ситуациях может нецензурно выражаться

Случаи использования нецензурной лексики в исключительных ситуациях за закрытыми дверями допустила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ее выступление на молодежном форуме «Гвардейск».

Дипломат уточнила, что подобные выражения могут проскальзывать в приватных беседах, когда после многократных объяснений собеседники действуют вопреки договоренностям. В таких обстоятельствах она допускает применение резких слов даже при простом пересказе событий.