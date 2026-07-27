Кадыров прокомментировал слухи о дефиците продовольствия в Чечне

Слухи о надвигающемся дефиците продовольствия и товаров первой необходимости в Чеченской Республике являются полным вымыслом. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, опровергая появившиеся в интернете вбросы.

Политик подчеркнул, что в республике имеются достаточные запасы всех необходимых товаров. Он также уточнил, что погодные условия лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах, но сам процесс сбора урожая продолжается в плановом режиме.

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Кадыров призвал сограждан доверять исключительно официальным источникам информации и не участвовать в распространении ложной информации. По его словам, все попытки «искусственно посеять беспокойство среди населения обречены на провал».

Ранее Кадыров предложил бить по оказывающим военную помощь Украине странам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечня

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