Диброва объяснила причину судебного иска к бывшей жене Товстика
Модель Полина Диброва объяснила причины подачи судебного иска к бывшей супруге бизнесмена Романа Товстика Елене. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом NEWS.ru на премьере фильма «За любовь».
По словам Полины, она была готова долгое время терпеть личные выпады в свой адрес, однако не смогла промолчать, когда критика коснулась наследников. Диброва подчеркнула, что как мать всегда будет защищать как своих детей, так и детей Романа от любых нападок.
Модель уточнила, что всеми юридическими деталями сейчас занимаются ее адвокаты, поэтому она старается не погружаться в процесс. При этом Диброва обратила внимание на участившиеся резкие высказывания оппонентки и призвала общественность оказать ей поддержку в сложившейся ситуации.
Между тем бизнес Романа Товстика по продаже БАДов заработал 20 млрд рублей в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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