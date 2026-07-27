Диброва объяснила причину судебного иска к бывшей жене Товстика

Модель Полина Диброва объяснила причины подачи судебного иска к бывшей супруге бизнесмена Романа Товстика Елене. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом NEWS.ru на премьере фильма «За любовь».

По словам Полины, она была готова долгое время терпеть личные выпады в свой адрес, однако не смогла промолчать, когда критика коснулась наследников. Диброва подчеркнула, что как мать всегда будет защищать как своих детей, так и детей Романа от любых нападок.