СМИ: Уроженка Белоруссии может получить $100 млн из наследства Эпштейна

Уроженка Белоруссии Карина Шуляк может претендовать на значительную часть наследства американского финансиста Джеффри Эпштейна, оцениваемого в $100 млн. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, женщина познакомилась с Эпштейном в 21 год и состояла с ним в отношениях на протяжении восьми лет. После смерти финансиста 37-летняя Шуляк старалась избегать публичности и уйти в тень.

Журналисты отмечают, что Шуляк не называла себя жертвой и не фигурировала в уголовных делах, связанных с обвинениями против миллиардера в организации схемы эксплуатации несовершеннолетних.

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При этом именно она стала последним человеком, которому Эпштейн позвонил из тюрьмы в 2019 году незадолго до своей гибели в камере.

В настоящее время встал вопрос о судьбе значительного состояния покойного, включающего недвижимость и другие активы. Согласно публикации в NYT, возможные претенденты на наследство будут окончательно определены в рамках дальнейших юридических процедур.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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