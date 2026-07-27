СМИ: Уроженка Белоруссии может получить $100 млн из наследства Эпштейна

Уроженка Белоруссии Карина Шуляк может претендовать на значительную часть наследства американского финансиста Джеффри Эпштейна, оцениваемого в $100 млн. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, женщина познакомилась с Эпштейном в 21 год и состояла с ним в отношениях на протяжении восьми лет. После смерти финансиста 37-летняя Шуляк старалась избегать публичности и уйти в тень.

Журналисты отмечают, что Шуляк не называла себя жертвой и не фигурировала в уголовных делах, связанных с обвинениями против миллиардера в организации схемы эксплуатации несовершеннолетних.