В ГД отреагировали на травлю в Латвии Потапа и Каменских за русский язык

Страны Балтии продолжают придерживаться культуры отмены из-за использования русского языка, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов в беседе с изданием NEWS.ru. Таким образом парламентарий прокомментировал критику в адрес украинских артистов Потапа (Алексей Потапенко) и Насти Каменских после их выступления с русскоязычными хитами на фестивале в Юрмале.

Депутат назвал подобные действия бессмысленными, отметив, что в России сейчас происходят гораздо более важные события. По его мнению, люди, воюющие с ветряными мельницами и забывающие о собственных нуждах ради хейта певцов, в итоге сами лишаются доступа к культуре.

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Шолохов подчеркнул, что здравые умы во всем мире уже давно говорят об этой проблеме. Он выразил уверенность, что в странах Балтии просто не знают, каким еще образом можно навредить, кроме как продолжая политику отмены артистов.

Ранее в Латвии запретили восемь песен латышского композитора Раймонда Паулса, так как эти композиции исполняли находящиеся под санкциями российские артисты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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