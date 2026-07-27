В ГД отреагировали на травлю в Латвии Потапа и Каменских за русский язык
Страны Балтии продолжают придерживаться культуры отмены из-за использования русского языка, заявил депутат Госдумы Александр Шолохов в беседе с изданием NEWS.ru. Таким образом парламентарий прокомментировал критику в адрес украинских артистов Потапа (Алексей Потапенко) и Насти Каменских после их выступления с русскоязычными хитами на фестивале в Юрмале.
Депутат назвал подобные действия бессмысленными, отметив, что в России сейчас происходят гораздо более важные события. По его мнению, люди, воюющие с ветряными мельницами и забывающие о собственных нуждах ради хейта певцов, в итоге сами лишаются доступа к культуре.
Шолохов подчеркнул, что здравые умы во всем мире уже давно говорят об этой проблеме. Он выразил уверенность, что в странах Балтии просто не знают, каким еще образом можно навредить, кроме как продолжая политику отмены артистов.
Ранее в Латвии запретили восемь песен латышского композитора Раймонда Паулса, так как эти композиции исполняли находящиеся под санкциями российские артисты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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