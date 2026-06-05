Речь Путина на ПМЭФ-2026 стала самой короткой за последние годы

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2026 стало самым коротким за последние годы. Об этом пишет РИА Новости.

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В частности, на форуме 2026 года глава государства выступал в течение 45 минут. Столько же программная речь Путина продлилась на ПМЭФ-2021.

В 2022 году речь президента на форуме продлилась час и 14 минут, в 2023 году - час и 19 минут, а в 2024 году - один час. В прошлом году российский лидер выступал 55 минут.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пленарное заседание, на котором выступит Путин, станет центральным мероприятием ПМЭФ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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