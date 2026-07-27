СМИ: Два человека сгорели в BMW при лобовом столкновении с фурой в Москве
Два человека погибли в результате лобового столкновения автомобиля BMW и грузовика на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, авария произошла в момент обгона легковушки мотоциклом. После удара автомобиль загорелся, огонь перекинулся на фуру с вафлями, и очевидцы услышали минимум пять хлопков.
Водитель и пассажир BMW погибли на месте, а мотоциклист отделался легкими повреждениями и отказался от госпитализации.
Движение в районе происшествия в Новой Москве затруднено на 1,5 километра. Об этом сообщили РИА Новости в столичном департаменте транспорта, отметив, что ранее в ГУ МЧС по Москве подтвердили факт пожара после столкновения машин в районе Вороново.
Между тем московские автоинспекторы выявили массовые нарушения у байкеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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