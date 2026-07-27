СМИ: Два человека сгорели в BMW при лобовом столкновении с фурой в Москве

Два человека погибли в результате лобового столкновения автомобиля BMW и грузовика на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, авария произошла в момент обгона легковушки мотоциклом. После удара автомобиль загорелся, огонь перекинулся на фуру с вафлями, и очевидцы услышали минимум пять хлопков.