Путин: Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренной нацией

В Киеве «совсем оборзели», когда назвали русских некоренной нацией на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества.

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Часть интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.

«Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», - сказал глава государства.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози в эфире телеканала TF1 заявил, что Россия не станет слабее после завершения конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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