Путин: Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренной нацией

Часть интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.



«Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем», - сказал глава государства.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози в эфире телеканала TF1 заявил, что Россия не станет слабее после завершения конфликта на Украине.



