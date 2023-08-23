Саркози: конфликт на Украине не приведет к ослаблению России
23 августа 202323:40
Россия не станет слабее после завершения конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
Политик считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию. Саркози призвал Европу договариваться с Россией.
«Рассудительные люди должны собраться вокруг стола переговоров, дать гарантии безопасности Украине и начать дискуссию», - подчеркнул бывший французский лидер.
Саркози ранее назвал иллюзией идею возвращения Крыма Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru