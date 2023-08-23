Саркози: конфликт на Украине не приведет к ослаблению России

Россия не станет слабее после завершения конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил бывший президент Франции Николя Саркози.

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Политик считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО усугубит ситуацию. Саркози призвал Европу договариваться с Россией.

«Рассудительные люди должны собраться вокруг стола переговоров, дать гарантии безопасности Украине и начать дискуссию», - подчеркнул бывший французский лидер.

Саркози ранее назвал иллюзией идею возвращения Крыма Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияНиколя Саркози

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