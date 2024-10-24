Путин: Безвозвратные и санитарные потери Киева на курском направлении составили 26 тысяч человек
24 октября 202419:11
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что потери украинской стороны на курском направлении составили 26 тысяч человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru