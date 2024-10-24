Путин: Безвозвратные и санитарные потери Киева на курском направлении составили 26 тысяч человек

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что потери украинской стороны на курском направлении составили 26 тысяч человек.

Путин: Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
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