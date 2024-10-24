Путин: Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области

В ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС он указал, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки.

«Вооружённые силы РФ движутся вперёд на всех участках линии соприкосновения в СВО», - заключил российский лидер.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области сдаются в плен элитные подразделения ВСУ, сообщает RT.

