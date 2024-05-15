Путин: Украина и ее покровители не готовы к открытому диалогу
15 мая 202406:18
Украина и ее покровители на Западе не готовы к честному и открытому диалогу, сообщил агентству «Синьхуа» российский лидер Владимир Путин.
Президент сделал заявление в преддверии визита в Китай. По его словам, диалог должен быть основан на взаимном уважении и учёте интересов друг друга.
По словам главы государства, западные элиты пытаются наказать Россию, а также изолировать и ослабить ее, незаконно присвоить активы Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru