Путин: Украина и ее покровители не готовы к открытому диалогу

Президент сделал заявление в преддверии визита в Китай. По его словам, диалог должен быть основан на взаимном уважении и учёте интересов друг друга.

По словам главы государства, западные элиты пытаются наказать Россию, а также изолировать и ослабить ее, незаконно присвоить активы Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

