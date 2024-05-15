Путин: Украина и ее покровители не готовы к открытому диалогу

Украина и ее покровители на Западе не готовы к честному и открытому диалогу, сообщил агентству «Синьхуа» российский лидер Владимир Путин.

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Президент сделал заявление в преддверии визита в Китай. По его словам, диалог должен быть основан на взаимном уважении и учёте интересов друг друга.

По словам главы государства, западные элиты пытаются наказать Россию, а также изолировать и ослабить ее, незаконно присвоить активы Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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