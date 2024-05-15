Путин: Запад пытается «наказать» Россию

Глава государства сделал заявление в преддверии визита в Китай. По его словам, Запад снабжает Украину деньгами и оружием. Против РФ введены около 16 тыс. «односторонних нелегитимных санкций». Кроме того, западные элиты, по словам российского лидера, «незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы». При этом они не обращают внимание на возрождение нацизма, на проведение Киевом на российской территории террористических актов.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что предпосылок для переговоров с Украиной на данный момент нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

