Путин: Убедивший Киев воевать Джонсон забыл про АПЛ России
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон, который убедил Украину продолжать войну до последнего украинца, вероятно, позабыл, что у Москвы есть атомные подлодки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.
По его словам, экс0премьер прибыл на Украину и отговорил подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией. «Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что европейские кураторы убедили Киев продолжать войну до последнего украинца. Это было необходимо для нанесения РФ стратегическое поражения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru