По его словам, экс0премьер прибыл на Украину и отговорил подписывать парафированное в Стамбуле мирное соглашение с Россией. «Он, видимо, подзабыл или вообще не очень понимает, что такое русский, российский народ, что у наших людей в душе и в сердце, когда речь идет о безопасности Отечества», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что европейские кураторы убедили Киев продолжать войну до последнего украинца. Это было необходимо для нанесения РФ стратегическое поражения.

