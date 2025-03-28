Путин: Украину заставили продолжать военные действия кураторы из Европы
Европейские кураторы убедили Киев продолжать войну до последнего украинца, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, это было необходимо для нанесения РФ стратегического поражения. Глава государства указал, что речь идет в частности о бывшем премьере Великобритании Борисе Джонсоне, который убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего украинца.
Путин отметил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Москва достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации.
Также президент предложил ввести на Украине внешнее управление ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru