Путин: Украину заставили продолжать военные действия кураторы из Европы

По его словам, это было необходимо для нанесения РФ стратегического поражения. Глава государства указал, что речь идет в частности о бывшем премьере Великобритании Борисе Джонсоне, который убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего украинца.

Путин отметил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Москва достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации.

Также президент предложил ввести на Украине внешнее управление ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

