Путин: Украину заставили продолжать военные действия кураторы из Европы

Европейские кураторы убедили Киев продолжать войну до последнего украинца, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Путин: Россия пыталась прекратить войну, которую начала не она

По его словам, это было необходимо для нанесения РФ стратегического поражения. Глава государства указал, что речь идет в частности о бывшем премьере Великобритании Борисе Джонсоне, который убедил украинское руководство в том, что нужно продолжать вооруженную борьбу до последнего украинца.

Путин отметил, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году Москва достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации.

Также президент предложил ввести на Украине внешнее управление ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинУкраинаВеликобританияБорис Джонсон

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