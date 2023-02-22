Путин: Товарооборот России и Китая может достичь 200 млрд долларов до 2024 года
Президент России Владимир Путин считает, что товарооборот РФ с Китаем достигнет 200 млрд долларов до 2024 года, об этом сообщил глава государства на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Китаем достиг отметки в 185 млрд долларов. Президент России подчеркнул важность его роста для обеих стран.
Ранее Путин заявил, что российско-китайские отношения развиваются так, как планировали Москва и Пекин.
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