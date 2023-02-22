Путин: российско-китайские отношения развиваются так, как планировали
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения развиваются так, как планировали Москва и Пекин ранее, сообщает РИА Новости.
На встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И российский лидер отметил, что «всё идёт поступательно».
«Всё идёт поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», - указал он.
Ранее Ван И во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве заявил, что ожидает выхода на новые договорённости, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- До 200 мостов и дорог в РФ достроят и отремонтируют в 2023 году по нацпроекту
- Путин: российско-китайские отношения развиваются так, как планировали
- ВКС России уничтожили украинский цех производства и ремонта минометов и боеприпасов
- Гладков: При обстреле Шебекино мирный житель получил ранение
- МИД РФ призвал не верить вбросам о «неуспешном» испытании «Сармата»
- МОК пока не планирует снимать санкции против российских и белорусских спортсменов
- Перевозивший российскую нефть танкер задержали в Албании
- Роскомнадзор: «Дикси» и «Бристоль» проверят из-за возможной утечки данных
- Украина запросит у Турции и ООН переговоры о продлении зерновой сделки
- СМИ: Пол Маккартни и Ринго Старр могут появиться в новом альбоме The Rolling Stones
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru