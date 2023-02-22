Путин: российско-китайские отношения развиваются так, как планировали

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения развиваются так, как планировали Москва и Пекин ранее, сообщает РИА Новости.

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На встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И российский лидер отметил, что «всё идёт поступательно».

«Всё идёт поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», - указал он.

Ранее Ван И во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве заявил, что ожидает выхода на новые договорённости, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:КитайРоссияВладимир Путин
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