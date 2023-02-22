Ван И заявил, что КНР и Россия сохраняют приверженность многополярному миру
Китай и Россия сохраняют стратегическую решимость и приверженность формированию многополярного мира. Об этом заявил член политбюро ЦК Компартии КНР, глава канцелярии комиссии партии по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как отметил дипломат, благодаря стратегическому направлению лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между странами динамично развиваются.
«Несмотря на переменчивость международной ситуации Китай и Россия всегда сохраняют стратегическую решимость ... двигаются в русле формирования многополярного мира», — цитирует Ван И РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что КНР и РФ постоянно раскрывают потенциал разнопланового сотрудничества между государствами.
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