Путин: То, что происходит на украинском направлении, для нас – судьба

Об этом глава российского государства говорил, объясняя, для чего нужна была «историческая часть» в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом всё-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять насколько это чувствительно и важно для нашей страны — всё, что происходит на украинском направлении. Для них — это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба», — пояснил Владимир Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед депутатами Государственной Думы, заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле, об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».