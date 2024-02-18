Путин: То, что происходит на украинском направлении, для нас – судьба
Всё происходящее на украинском направлении, для России крайне чувствительно, это судьба, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» 18 февраля.
Об этом глава российского государства говорил, объясняя, для чего нужна была «историческая часть» в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом всё-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять насколько это чувствительно и важно для нашей страны — всё, что происходит на украинском направлении. Для них — это улучшение своего тактического положения, а для нас — это судьба», — пояснил Владимир Путин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед депутатами Государственной Думы, заявил, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле, об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru