Путин сообщил о тупиковости установки «после нас хоть потоп»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп». По его словам, эта логика «тупиковая» и «крайне опасная».

Президент напомнил, что допущенные в прошлом просчёты, сделанные в период освоения территорий и создания индустриальных центров, «в наши дни в буквальном смысле слова отравляют жизнь людей и природы», передает RT.