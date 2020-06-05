Путин сообщил о тупиковости установки «после нас хоть потоп»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп». По его словам, эта логика «тупиковая» и «крайне опасная».
Президент напомнил, что допущенные в прошлом просчёты, сделанные в период освоения территорий и создания индустриальных центров, «в наши дни в буквальном смысле слова отравляют жизнь людей и природы», передает RT.
Путин призвал к соблюдению рационального баланса интересов: экономического роста, благосостояния общества и, с другой стороны, экологической безопасности.
29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива. МСЧ занимается устранением последствий этой крупной аварии. Генпрокуратура назвала предварительную причину утечки.
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