Путин сообщил о тупиковости установки «после нас хоть потоп»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с экологами и зоозащитниками заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп». По его словам, эта логика «тупиковая» и «крайне опасная».

Президент напомнил, что допущенные в прошлом просчёты, сделанные в период освоения территорий и создания индустриальных центров, «в наши дни в буквальном смысле слова отравляют жизнь людей и природы», передает RT.

Пока ищут виновных, спасатели устраняют разлив топлива в Норильске

Путин призвал к соблюдению рационального баланса интересов: экономического роста, благосостояния общества и, с другой стороны, экологической безопасности.

29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива. МСЧ занимается устранением последствий этой крупной аварии. Генпрокуратура назвала предварительную причину утечки.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЭкологияВладимир Путин
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