Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

В Генпрокуратуре России сообщили, что, по предварительным данным, стало причиной разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

В ведомстве полагают, что резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, передает «Интерфакс».

Пока ищут виновных, спасатели устраняют разлив топлива в Норильске

29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось более 20 тонн дизельного топлива. Сллярка попала в почву и реки. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в пятницу, 5 июня, что его компания полностью оплатит работы по ликвидации последствий ЧП.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: пресс-служба "Роскосмос"
ТЕГИ:Генпрокуратура РфТопливоКрасноярский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры