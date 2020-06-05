Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
В Генпрокуратуре России сообщили, что, по предварительным данным, стало причиной разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
В ведомстве полагают, что резервуар с нефтепродуктами разгерметизировался из-за просадки грунта и бетонной площадки под ним. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, передает «Интерфакс».
29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось более 20 тонн дизельного топлива. Сллярка попала в почву и реки. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
Совладелец и глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в пятницу, 5 июня, что его компания полностью оплатит работы по ликвидации последствий ЧП.
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