Путин поможет кошачьему приюту в Тольятти

Президент России Владимир Путин отреагировал на рассказ руководительницы приюта для кошек «Кошкин дом» в Тольятти Натальи Бобровой, которая рассказала о трудностях, с которыми они сталкиваются в условиях пандемии коронавируса. Приют живёт на пожертвования, и сейчас с этим есть сложности.

Глава государства пообещал подумать, как можно помочь приютам в такой ситуации, пишет «Газета.ру».

Путин в пятницу, 5 июня, проводит видеовстречу с экологами и зоозащитниками по случаю Дня эколога. На прямой связи с президентом главы Росприроднадзора и Минприроды России.

