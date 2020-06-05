Путин поможет кошачьему приюту в Тольятти
Президент России Владимир Путин отреагировал на рассказ руководительницы приюта для кошек «Кошкин дом» в Тольятти Натальи Бобровой, которая рассказала о трудностях, с которыми они сталкиваются в условиях пандемии коронавируса. Приют живёт на пожертвования, и сейчас с этим есть сложности.
Глава государства пообещал подумать, как можно помочь приютам в такой ситуации, пишет «Газета.ру».
Путин в пятницу, 5 июня, проводит видеовстречу с экологами и зоозащитниками по случаю Дня эколога. На прямой связи с президентом главы Росприроднадзора и Минприроды России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru