Украина отзовет посла из Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина

Украина после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным отзовет посла в Минске Игоря Кизима «для консультаций». Об этом сообщили в украинском МИД.

СМИ сообщили о встрече Лукашенко с Пушилиным

Накануне Лукашенко и Пушилин встретились в белорусской столице, напоминает телеканал «360». Президент предложил врио главы республики помощь в восстановлении и нормализации жизни в регионе.

МИД Украины осудил встречу Лукашенко и Пушилина, назвав ее «вопиющим недружественным актом» со стороны Минска, пишет Газета.ру.

«В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь ... для консультаций», — указали в ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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