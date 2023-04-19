Украина отзовет посла из Белоруссии после встречи Лукашенко и Пушилина
Украина после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным отзовет посла в Минске Игоря Кизима «для консультаций». Об этом сообщили в украинском МИД.
Накануне Лукашенко и Пушилин встретились в белорусской столице, напоминает телеканал «360». Президент предложил врио главы республики помощь в восстановлении и нормализации жизни в регионе.
МИД Украины осудил встречу Лукашенко и Пушилина, назвав ее «вопиющим недружественным актом» со стороны Минска, пишет Газета.ру.
«В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь ... для консультаций», — указали в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru