Путин сказал, что будет делать в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от воли народа. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Путина, у него пока нет ответа на этот вопрос, так как впереди еще четыре года. Но, в любом случае, все будет зависеть от граждан страны. По его словам, здесь важно доверие народа.