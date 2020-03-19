Путин сказал, что будет делать в 2024 году
Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от воли народа. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам Путина, у него пока нет ответа на этот вопрос, так как впереди еще четыре года. Но, в любом случае, все будет зависеть от граждан страны. По его словам, здесь важно доверие народа.
«Знаете, откуда это видно? Видно от настроения народа, от желания людей... самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», — цитирует RT Путина.
Путин отметил, что «первичный источник власти — это народ», передает «Свободная пресса».
Российский лидер добавил, что для него очень важно понимать, чего хочет народ, отмечает life.ru.
Ранее Владимир Путин рассказал, почему его нельзя считать царем. Он пояснил, что царь только царствует и раздет приказы, а он работает каждый день. Так он ответил на вопрос журналиста ТАСС о своем долгом сроке пребывания у власти.
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