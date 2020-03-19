Путин рассказал, почему он не царь
Президент России Владимир Путин рассказал, что царем его считать нельзя. В интервью ТАСС он пояснил, почему. По его словам, в отличие от царя, он не царствует, а работает каждый день.
«Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало», — цитирует Путина РЕН ТВ.
Путин также признался, что ранее он и подумать не мог, что столько времени будет пребывать во власти. Руководящие посты он занимает уже 20 лет, пишет «Свободная пресса».
Конституционный суд (КС) России 16 марта признал, что закон о поправках к Конституции, в том числе обнуление сроков действующего президента Владимира Путина, дающее ему право избираться в 2024 году, соответствует Основному закону страны. КС понадобилось меньше двух суток, чтобы вынести свое заключение о законности поправок, хотя он имел право рассматривать их в течение семи дней. Судья КС в отставке Тамара Морщакова в эфире НСН рассказала, почему Конституционный суд одобрил президентский законопроект.
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