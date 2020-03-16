Политолог оценил опрос о поддержке россиянами нового срока Путина
Гендиректор Института политических исследований в эфире НСН выразил мнение, что этот опрос не пытался сформировать общественное мнение в пользу обнуления президентских сроков Путина.
57% россиян готовы проголосовать за действующего президента России Владимира Путина, если он примет участие в выборах в 2024 году. Таковы данные опроса исследовательской компании «Институт социального маркетинга», сообщает РБК. Не намерены голосовать за Путина треть опрошенных (33%). Еще 10% не смогли определиться с ответом
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН выразил мнение, что этот опрос не пытался сформировать общественное мнение в пользу обнуления президентских сроков Путина.
«Бывают формирующие социологические опросы. Когда с их помощью формируют общественное мнение. Но в большинстве случаем это желание понять, что думают люди. И в соответствии с этим выбрать то или иное политическое решение. Рейтинг Владимира Путина очень высокий на протяжении всех 20 лет. Людям нравится прежде всего его жесткость и ярко выраженный патриотизм и то, что он очень не нравится врагам России. В условиях турбулентности из-за падения рубля и цен на нефть, коронавируса людям кажется привычное жесткое руководство более позитивным, чем неопределенные изменения. Поэтому они склонны поддерживать, чтобы Путин остался на посту президента и баллотировался на следующих президентских выборах», - сказал он.
Политолог назвал меры, которые могли бы поддержать рейтинг Путина до выборов.
«В то же время люди понимают, что есть свои плюсы у сменяемости власти. Людям нравятся оба варианта, чтобы Путин оставался у власти и чтобы сменяемость власти была. Если Путин потребует от правительства проводить политику экономического роста и посадит самых очевидных олигархов, то его рейтинг вырастет. А если будет продолжатся нынешний нулевой рост, то рейтинг Путина упадет», - заключил Марков.
Напомним, 10 марта депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова внесла поправку в Конституцию, которая дает возможность Владимиру Путину избираться на должность главы государства снова. Позднее политологи рассказали НСН, почему эта поправка нарушает Конституцию.
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