Самолет премьера Австралии вынужденно сел в США
Самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе вынужденно сел в городе Сент-Луис в американском штате Миссури. Об этом сообщил телеканал ABC.
Борт направлялся из Вашингтона в Канберру, однако совершил посадку из-за резкого ухудшения самочувствия находившегося в самолете офицера ВВС Австралии. Военного направили в местную больницу для обследования и лечения. Самолет Альбанезе продолжит путь в ближайшее время.
В понедельник и вторник австралийский премьер провел в США первые двусторонние переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Ранее самолет, летевший из Парижа в Вашингтон, вынужденно сел в аэропорту вылета из-за проблем с туалетами, пишет 360.ru.
