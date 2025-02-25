Путин: Си Цзиньпин заявил о сборе группы мира по Украине
25 февраля 202505:16
Российский лидер Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что председатель Китая Си Цзиньпин во время разговора заявил ему о сборе группы мира по Украине.
Президент РФ указал, что провел переговоры с китайским лидером, в ходе которых они обсуждали конфликт вокруг Украины. Отмечается, что группа мира соберется в ближайшее время в Нью-Йорке.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru