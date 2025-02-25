Путин: Си Цзиньпин заявил о сборе группы мира по Украине

Президент РФ указал, что провел переговоры с китайским лидером, в ходе которых они обсуждали конфликт вокруг Украины. Отмечается, что группа мира соберется в ближайшее время в Нью-Йорке.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

