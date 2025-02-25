Путин: Зеленский мешает миру на Украине

Российский президент Владимир Путин заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о совпадении интересов Москвы и Вашингтона в плане скорейшего достижения мира на Украине.

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При этом, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский мешает этому процессу.

Путин указал, что президент Украины стал токсичной фигурой для ВСУ и общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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