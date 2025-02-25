Путин: Зеленский мешает миру на Украине
25 февраля 202501:36
Российский президент Владимир Путин заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о совпадении интересов Москвы и Вашингтона в плане скорейшего достижения мира на Украине.
При этом, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский мешает этому процессу.
Путин указал, что президент Украины стал токсичной фигурой для ВСУ и общества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru