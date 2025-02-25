Макрон заявил, что хочет диалога с Путиным

Лидер Франции Эмманюэль Макрон поддержал позицию президента США Дональда Трампа о переговорах с Москвой по вопросу конфликта вокруг Украины, сообщает AFP.

Макрон в ответ положил руку на колено Трампа

Он также призвал Вашингтон поддержать размещение войск Европы в качестве гарантии безопасности для Киева. Макрон отметил, что у Трампа есть веские причины возобновить взаимодействие с Путиным.

Макрон приехал в Вашингтон для встречи с Трампом. Однако президент США не стал встречать своего французского коллегу, прибывшего в Белый дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинФранцияЭммануэль Макрон

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