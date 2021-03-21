Путин считает воссоединение России и Крыма историческим событием

Путин считает, что восстановление социальной сферы, доходов и благополучия граждан – главное, чего удалось добиться благодаря «огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа», сумевшего выбраться из 90-х.

«Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя — как я в свое время говорил «в родную гавань» — то, да, это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения событие», — цитирует Путина Газета.ru.

Напомним, 18 марта Путин поздравил Крым и Севастополь с седьмой годовщиной воссоединения с Россией и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил концерт «Дни Крыма в Москве» в «Лужниках».

Украина считает Крым «временно оккупированной территорией». Президент РФ неоднократно заявлял, что вопрос Крыма решён в соответствии с нормами международного права и «закрыт окончательно».

